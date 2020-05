Celstraf dreigt voor Georgische nummer 27 van de wereld

Hoe een PSV-shirt met Brabantse blokken het mooiste Nederland­se uitshirt ooit werd

22:01 Het uitshirt dat de PSV’ers van 2009 tot en met 2011 droegen, werd onlangs door een vakjury bij het Eredivisie Shirt Festival verkozen tot mooiste uittenue ooit in 64 jaar eredivisie. De bedenkers van toen blikken terug op de ontstaansgeschiedenis van een tenue waarvan in eerste instantie niet iedereen honderd procent overtuigd was. ,,We afficheerden ons ineens heel sterk met Brabant en wisten niet helemaal zeker of alle supporters buiten de provincie dat volledig geslaagd zouden vinden”, zegt PSV’s voormalig hoofd marketing en media Peter Kentie.