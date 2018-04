Challenger Alphen van tenniskalender

Oranje Leeuwinnen stijgen naar eerste plaats op UE­FA-ran­king

13:39 De Nederlandse voetbalsters werden vorig jaar al Europees kampioen en mogen zich nu ook de nummer één van de Europese ranglijst noemen. Op de zogeheten coëfficiëntenlijst die de Europese bond UEFA bijhoudt, heeft Oranje de eerste plaats overgenomen van Engeland. Deze ranking is gebaseerd op de wedstrijden voor het WK 2015, het EK 2017 en in de kwalificatiereeks voor het WK 2019 in Frankrijk.