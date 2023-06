Check hier alle hoogtepunten van de GP in Barcelona

Zijn John Heitinga en Ruud van Nistel­rooij het ultieme bewijs dat reuzenstap onverant­woord is? ‘Slechts enkelen kunnen dit aan’

In één week sneuvelden twee clubmannen bij hun grote liefde, nadat ze eerder dit seizoen nog werden overtuigd klaar te zijn voor het grote werk. Is de breuk van Ruud van Nistelrooij met PSV en John Heitinga met Ajax het ultieme bewijs dat de reuzensprong van de beloften naar het eerste elftal onverantwoord is voor een jonge trainer?