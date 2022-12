Chelsea groepswinnaar na zege op Paris Saint-Germain

Twee Engelse, twee Duitse en twee Franse ploegen gaan verder naar de knock-outfase van de UWCL. Spanje en Italië hielden één team in de race voor de finale, op 3 juni in Eindhoven. Juventus en Real Madrid boden goed competitie, maar strandden vlak voor kerst. Ook in het vrouwenvoetbal regeren inmiddels de grote voetballanden. Een overzicht van speelronde zes.

Groep A

Chelsea heeft een uitstekende indruk achtergelaten in de groepsfase van de Champions League. In Londen werd donderdag met 3-0 gewonnen van Paris Saint-Germain, dat ook overwintert. Voor Chelsea scoorden Sam Kerr en tweemaal Lauren James. Lieke Martens stond in de basis van PSG en werd gewisseld, Jackie Groenen zat niet bij de selectie. Bij Chelsea bleef Aniek Nouwen op de bank.

Real Madrid won in eigen huis met 5-1 van het Albanese Vllaznia. Megi Doci opende namens Vllaznia de score. Caroline Weir, Teresa Abelleira (twee goals waaronder een strafschop), Carla Camacho en Paula Pardido waren de doelpuntenmaaksters aan de zijde van het uitgeschakelde Real Madrid.

Eindstand: 1. Chelsea 6-16*, 2. Paris Saint-Germain 6-10*, 3. Real Madrid 6-8, 4. Vllaznia 6-0.

Groep B

Een grote uitslag donderdag voor groepswinnaar VfL Wolfburg, dat Lena Lattwein, Marina Hegering, Svenja Huth, Ewa Pajor, Tabea Wassmuth, Pia-Sophie Wolter (2x) en Pauline Bremer zag scoren. Mateja Zver en Rita Schumacher scoorden tegen in Oostenrijk voor St. Pölten: 2-8. Van de Nederlanders deed Dominique Janssen het hele duel mee.

AS Roma won met 0-3 op bezoek bij Slavia Praag dankzij doelpunten van Valentina Giacinti, Beata Kollmats en Elena Linari.

Eindstand: 1. VfL Wolfsburg 6-14*, 2. AS Roma 6-13*, 3. SKN St. Pölten 6-4, 4. Slavia Praag 6-2.

Groep C

Titelhouder Olympique Lyon plaatste zich woensdag in de spannende groep C met het 0-0 gelijkspel tegen Juventus als laatste voor de knock-outfase. Damaris Egurrola speelde de hele wedstrijd voor thuisploeg OL, Daniëlle van de Donk kwam halverwege de tweede helft van de bank. Collega-international Lineth Beerensteyn maakte de 90 minuten vol voor Juventus.

Arsenal werd groepswinnaar na de uithaal in Zürich: 1-9. Frida Maanum tekende voor een hattrick. Stina Blackstenius en Caitlin Foord maakten twee doelpunten en ook Kim Little (strafschop) en Mana Iwabuchi kwamen op het scoreformulier. Voor Zürich benutte Fabienne Humm een penalty.

Eindstand: 1. Arsenal 6-13*, 2. Olympique Lyon 6-11*, 3. Juventus 6-9, 4. FC Zürich 6-0.

Groep D

Barcelona had in het laatste groepsduel geen medelijden met het Zweedse Rosengård van trainster Renée Slegers. Het werd 6-0 via Asisat Oshoala (2 goals), Mapi León, Fridolina Rolfö, Marta Torrejón en Irene Paredes. Bayern München eindigde op eveneens 15 punten als tweede. Klara Bühl maakte woensdag beide doelpunten in Zuid-Duitsland tegen Benfica.

Eindstand: 1. Barcelona 6-15*, 2. Bayern München 6-15*, 3. Benfica 6-6, 4. Rosengård 6-0.