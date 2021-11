Chinese tennisster Shuai Peng spoorloos verdwenen: ‘We verwachten een eerlijk onderzoek’

De WTA, de belangenbehartiger van de tennissters, heeft zorgen geuit over de situatie van Peng Shuai en eist een onderzoek. Van de 35-jarige Chinese is al enige tijd niets meer vernomen en ze is gewist van internetsites en sociale media.

Peng beschuldigde eerder deze maand voormalig vice-premier Zhang Gaoli (75) op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik.



Zhang zou haar tot seks hebben gedwongen. Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien is er niets meer van Peng vernomen. In de tenniswereld is dit weekend de hashtag #WhereIsPengShuai in het leven geroepen.

,,De recente gebeurtenissen in China met betrekking tot een WTA-speler, Peng Shuai, zijn een grote zorg. Als organisatie die zich inzet voor vrouwen, blijven we toegewijd aan de principes waarop we zijn gebaseerd: gelijkheid, kansen en respect”, aldus Steve Simon, de baas van de WTA.

,,Peng Shuai, en alle vrouwen, verdienen het om gehoord te worden en niet te worden gecensureerd. Haar beschuldiging over het gedrag van een voormalige Chinese leider met betrekking tot seksueel geweld moet met de grootste ernst worden behandeld. In alle samenlevingen moet het gedrag waarvan ze beweert dat het plaatsvond, worden onderzocht, niet vergoelijkt of genegeerd. We prijzen Peng voor haar opmerkelijke moed en kracht om hiermee naar buiten te treden. We verwachten dat deze kwestie goed wordt afgehandeld, wat betekent dat de beschuldigingen volledig, eerlijk, transparant en zonder censuur worden onderzocht.”

Peng won in 2013 het dubbelspel van Wimbledon en was een jaar later in het dubbelspel ook de beste op Roland Garros.

