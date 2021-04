Chinese tennissters weer naast Nederland na verlies Arantxa Rus

Rus baalde, met name van die derde set waarin ze de Chinese weer in haar spel liet komen. ,,Ik heb al een aantal keren tegen haar gespeeld en je weet dat je heel scherp moet zijn. Als je haar haar gang laat gaan kom je onder druk te staan”, keek ze bij Ziggo Sport terug op de nederlaag, die volgens captain Paul Haarhuis onnodig was. ,,Wang was goed begonnen, maar nadat Arantxa de tweede set had gewonnen en meteen de opslag brak had ze gewoon op 2-0 moeten komen. Nu geef je dat meisje het gevoel dat ze terug kan keren in de wedstrijd.”



Beter te spreken was Haarhuis, bezig aan zijn laatste klus als captain, over het optreden van Bertens. De nummer 1 van Nederland boekte tegen de andere Wang haar eerste overwinning van het seizoen. Na haar rentree na een operatie aan de achillespees had ze op drie toernooien telkens haar eerste partij verloren. “Ze had weinig ritme en nul vertrouwen. Heel mooi hoe ze hier won”, vond Haarhuis, die de emoties bij Bertens ook had gezien. “Maar die heeft ze toch altijd?”