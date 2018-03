Cilic en Del Potro naar laatste zestien in Miami

Historische handbalmiddag met een sportief smetje

21:47 Wat een feest in een vol huis moest worden, want nog nooit waren er zoveel toeschouwers bij een handbalduel in Nederland, liep uit op een deceptie. Met 6000 mensen op de tribune in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven verloor Nederland de EK-kwalificatiewedstrijd van Hongarije: 22-23.