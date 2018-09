Cilic rekent in drie sets af met Goffin

Murray laat Daviscup weer schieten

3 september Voor Andy Murray komt de komende wedstrijd van Groot-Brittannië in de Daviscup tegen Oezbekistan (14-16 september in Glasgow) nog te vroeg. De 31-jarige tennisser heeft meer tijd nodig om helemaal te herstellen van zijn heupoperatie, die hij begin dit jaar in Australië onderging.