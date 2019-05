City gebruikt regenwater op stadion voor kampioensbier

Holzken toont zich strijdbaar na mislopen wereldti­tel: ‘Ik stop niet voordat die titel in Helmond is’

19:10 Natuurlijk doet de nederlaag in het titelgevecht tegen Regian Eersel pijn bij Nieky Holzken (35). Maar de Helmonder toonde zich ook al snel weer strijdbaar. ,,Het is niet zo dat ik vernederd ben, het was zwaar gevecht. Ik stop ook niet voordat die wereldtitel in Helmond is”, aldus The Natural.