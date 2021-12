Clayton overklast Clemens en staat voor het eerst in vierde ronde

Dit seizoen verandert echter bijna elke pijl die Clayton aanraakt in goud. Na het winnen van de Premier League, The Masters, de World Grand Prix en de World Series of Darts Finals geldt hij ook op het WK als een van de favorieten.

Waar The Ferret het in de eerste ronde tegen Keane Barry (3-2) nog zwaar had, haalde hij tegen de als 25ste geplaatste Clemens het beste in zichzelf naar boven. Alleen in de derde set leverde hij twee keer zijn eigen leg in, maar ook die schoonheidsfoutjes werden vlot hersteld. Clayton, in de volgende ronde gekoppeld aan Michael Smith, sloot de partij af met een gemiddelde van boven de honderd per drie pijlen (102,5).