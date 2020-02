Clijsters na rentree: Verwachtingen zijn nu nog verder gestegen

Ante Rebic ook tegen Torino beslissend voor AC Milan

0:24 AC Milan heeft zich hersteld van de 4-2 nederlaag van vorige week tegen Inter. In het eigen San Siro had de ploeg aan één doelpunt genoeg. De Kroaat Ante Rebic was met zijn goal in de 25ste minuut alweer belangrijk. In de vorige drie wedstrijden was Rebic al verantwoordelijk voor vier goals, waaronder de winnende tegen Brescia en Udinese.