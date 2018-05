Clubeigenaar Capitals neemt 200 werknemers mee naar Las Vegas

De Capitals staan voor de eerste keer in twee decennia in de eindstrijd om de felbegeerde trofee en die mijlpaal wil Leonsis met zijn medewerkers maar al te graag vieren. ''Let's go to Vegas'', liet de gulle rijkaard in een email aan de uitverkorenen weten. Het gelukkige gezelschap, onder wie nogal wat mensen met een langdurig dienstverband, mogen overnachten in het Excalibur Hotel en Casino.

,,Dit is geweldig, niet van deze wereld'', glunderde één van de gelukkige prijspakkers. ,,We hadden nooit verwacht dat de eigenaar dit zou regelen. Waarom zou hij zoiets doen voor ons? We kunnen nu gezamenlijk genieten van de finaleduels. Hij ziet ons als één grote familie.''