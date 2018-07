Clubloze Van Ooijen houdt conditie op peil bij Jong PSV: 'Voelt als thuiskomen'

Verder werkte de in Rosmalen opgegroeide middenvelder ook nog bijna dagelijks aan zijn balgevoel. Buiten op straat of op een overdekt kunstgrasveld in Best. ,,Dat is nog op een aardig niveau, hoor. Er deden een hoop zaalvoetballers mee." Ook andere profs, zoals TOP Oss-proefspeler Maikel Verkoelen, speelden mee in 'de vakantie', zoals Van Ooijen het noemt. Toch was dat alles niet zaligmakend voor de middenvelder, die al een week bij Jong PSV zijn conditie op peil houdt. ,,Dat voelt als thuiskomen, ik ken er nog veel mensen. Het is toch prettiger om met een groep te trainen, je wil ook niet met een achterstand bij een club beginnen.”