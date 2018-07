Co Stompé: Van Gerwen is ‘gewoon’ de favoriet op de World Matchplay

podcastDe World Matchplay begint weer. Na het WK Darts het grootste toernooi van het jaar. In de podcast van Totally Darts blikken Co Stompé en Vincent Gerhardt vooruit op de eerste wedstrijden en kijken ze naar de Nederlanders. ,,Michael van Gerwen is, ondanks de slechte resultaten van de laatste weken, toch de favoriet!"