Coach Dyche ontkent voorliefde voor wormen

PSV kan lucratief bod op structureel onderschatte Locadia niet weigeren

18 januari Jürgen Locadia verzuchtte ruim een jaar geleden op trainingscomplex De Herdgang dat hij best een transfer had willen maken. Het was in de periode waarin hij geblesseerd moest toekijken en zijn ploeg zag worstelen voor de vijandelijke goal. Wat had hij graag op het veld gestaan en voor de Oost-tribune in het Philips Stadion een paar ballen binnen gerost.