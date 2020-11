Coach over geblesseerde Federer: ‘We willen zo snel mogelijk afreizen’

,,Hij is bezig met het herstel en ik zou zeggen dat alles niet beter kan verlopen. Hij traint steeds iets meer en beter en beter”, aldus Ljubicic. ,,Ik ben benieuwd hoe ver we dat in de komende maanden kunnen opvoeren. Er is in ieder geval veel vertrouwen.”

Het is nog niet bekend hoe het schema van Federer er in 2021 uitziet, maar hij maakt sowieso zijn opwachting op de Australian Open. ,,Ik kan nu absoluut niet vertellen wat we in april gaan doen. We willen zo snel mogelijk afreizen, een goede Australian Open spelen en dan stap voor stap gaan evalueren”, aldus de Kroatische coach, zelf de voormalig nummer 3 van de wereld. ,,Het is belangrijk om het stap voor stap te doen en rustperiodes in te lassen. Zoals we altijd hebben gedaan.”