Coach Tamaëla: Kiki moet op de baan meer doen

Door Carl Houtkamp



,,Het was gewoon kloten, om het maar even zo te zeggen.’’ Zoals altijd draaide Kiki Bertens er gisteren niet omheen. Ze had in de vierde ronde van de Australian Open tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza niet voor het gewenste vuurwerk gezorgd. Vrij kansloos werd het in 68 minuten 3-6, 3-6 tegen de oud-kampioene van Wimbledon en Roland Garros.



Het was na haar 6-0 in sets in de eerste drie ronden op Melbourne Park een onverwachte tegenvaller voor de 28-jarige Nederlandse topper. Ze kwam bij haar tweede keer op het centre court voor het oog van de gehele tenniswereld bijna niet toe aan haar ‘normale’ spel en liet de nerveus begonnen Muguruza in de wedstrijd komen. Bertens raakte de ballen niet lekker, vooral haar backhandreturns zeilden uit en aan agressief ‘naar voren spelen’ – haar voornemen – kwam zij niet toe.