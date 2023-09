Coco Gauff (19) lost belofte in op US Open en is jongste winnares sinds 1999

Sabalenka spartelde, knokte zich terug tot 4-2, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. De Amerikanen, die zo snakken naar een opvolger van legende Serena Williams, zagen hoe Gauff, de nieuwe nummer drie van de WTA-ranking, haar belofte inloste.



Zij is de eerste winnares uit de Verenigde Staten sinds Sloane Stephens (2017) en de eerste tiener sinds Serena Williams (1999) die de US Open won. Zij won het toernooi zes keer, haar zes Venus twee keer. ,,Dit is de eerste keer dat ik mijn vader zie huilen”, zei de winnares lachend. ,,Jullie hebben altijd in me geloofd, vanaf het begin. Mijn vader heeft me meegenomen naar Venus en Serena op deze baan.”



Haar carrière nam vier jaar geleden al een vlucht, toen Gauff als 15-jarige de vierde ronde van Wimbledon bereikte. Nu heeft ze haar eerste grandslamtitel binnen. ,,Ik belde mijn broer via Facetime, maar hij nam niet op. Hij belde nog terug, maar toen moest ik gaan.” En niet veel later stond ze met een cheque van 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) in haar handen.