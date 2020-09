Collega’s Djokovic vinden uitsluiting terecht: ‘Regels zijn regels’

VideoOnder de vele reacties op de diskwalificatie van Novak Djokovic bij de US Open gisteravond is er niemand die vindt dat de Serviër te hard is gestraft. Ook al was zijn actie ongelukkig, de diskwalificatie is terecht, klinkt het unaniem.

Djokovic werd zondagavond zonder pardon uit het toernooi gegooid, nadat bij het wegslaan van een bal uit frustratie een lijnrechter had geraakt. Nog voordat de eerste set in de vierderondepartij tegen Pablo Carreno-Busta was gespeeld, kon de nummer 1 van de wereld zijn tas inpakken. Hij sloeg de mediaverplichtingen in New York over, maar plaatste later op zijn sociale media een uitgebreid excuus.

Uiteraard werden ook collega’s van Djokovic gevraagd naar het incident. ,,Ik heb met hem te doen”, zei Borna Coric, die de kwartfinale haalde door Jordan Thompson te verslaan. ,,Hij is mijn vriend. Tegelijkertijd: je kent de regels. Niemand is blij dat dit is gebeurd.” Denis Shapovalov, ook kwartfinalist, werd in 2017 zelf gediskwalificeerd voor eenzelfde soort vergrijp. ,,Ik weet hoe Novak zich nu voelt”, zei de Canadees na zijn partij tegen David Goffin. ,,Het is allemaal erg ongelukkig. Gelukkig is de lijnrechter in orde. Want het had veel erger uit kunnen pakken. Hopelijk kan Novak hiervan leren.” Over het feit dat er nu een nieuwe grand slam-winnaar komt, voor het eerst in zes jaar, zei Shapovalov: ,,Geweldig voor de sport. Het werd best saai met die drie altijd alles winnen.”

Volledig scherm De tenniswereld vindt niet Novak Djokovic met een diskwalificatie te hard is gestraft. © AP

Oud-tennisser Greg Rusedski sprak van een terechte beslissing en vond het teleurstellend dat Djokovic geen persconferentie gaf. ,,Hij had op het park moeten blijven en zijn excuses moeten aanbieden. We moeten verantwoordelijkheid afleggen voor onze acties, hoe moeilijk de situatie ook is.” Dat was Tim Henman met zijn landgenoot eens. ,,Als je wegrent, blijft dit je alleen maar langer achtervolgen.” De regel is de regel, twitterde de Amerikaanse oud-speelster Billie Jean King. ,,Het is ongelukkig voor iedereen, maar diskwalificatie was het enige juiste besluit.” In Nederland reageerde John van Lottum: ,,Djokovic dacht even zijn achttiende grand slam-titel op te halen in New York. Terechte diskwalificatie.”

Nick Kyrgios, recentelijk een groot criticaster van Djokovic, vroeg zich op Twitter af hoeveel jaar hij zou worden geschorst als hij de dader was geweest. ,,Vijf, tien of twintig jaar?”

