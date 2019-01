Collins blijft stunten, met hulp uit Holland: ‘Dit is bizar’

Door Rik Spekenbrink



Via Facetime spraken ze elkaar vorige maand precies één keer. Het was een soort ‘blind date’, zegt De Gier (25). Even kijken of het goed zat. Nou, dat zit het. Julia Görges, Sachia Vickery en Caroline Garcia versloeg Collins al in Melbourne. Maar de grootste stunt volgde vanochtend in de vierde ronde. De als tweede geplaatste Kerber werd tot wanhoop gedreven door de Amerikaanse. Precies twee games gunde ze de Duitse: 6-0, 6-2.



En zo blijft het sprookje ook voortduren voor Bosschenaar De Gier. Via Peter Lucassen, een vriend van hem, kwam hij met Collins in contact. Lucassen werkt vanuit de Verenigde Staten al jaren als meereizend coach met spelers en speelsters. Hij kreeg een belletje dat Collins, nummer 35 van de wereld, iemand zocht om de Australische toernooien ‘mee te doen’. En zo vond De Gier zichzelf ineens terug op Schiphol. Hij had in Nederland wel wat spelers begeleid, en geeft in Brabant tennistraining aan recreanten. Maar ervaring op het hoogste niveau heeft hij niet.



Het blijkt in Melbourne allemaal niet uit te maken. Collins staat in de kwartfinale van de Australian Open. Terwijl ze tot deze week nog nooit een partij had gewonnen op een grand slam.



De manier waarop ze in Melbourne speelt is indrukwekkend. Ze beweegt over de baan alsof ze al jaren niet anders doet dan gesplaatste speelsters uit het toernooi knikkeren. Vol vertrouwen gaat ze vol voor iedere bal. En de meeste vallen goed. Wimbledon-kampioene Kerber werd van links naar rechts gestuurd, en weer terug.