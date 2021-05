Colombia geen gastheer Copa América na aanhoudende protesten tegen regering

Colombia is niet langer meer een van de twee organiserende landen van de Copa América, het landenkampioenschap van Zuid-Amerika. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol donderdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. De groeiende sociale onrust in het land en daaruit volgende gewelddadige botsingen tussen demonstranten en politietroepen maken het onmogelijk het toernooi, dat op 13 juni begint, te organiseren. Argentinië is voorlopig de enige gastheer van de Copa América, die dit jaar voor het eerst in twee landen zou worden afgewerkt.

In Colombia gaan al wekenlang in diverse steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het beleid van de regering van president Iván Duque. Ze eisen onder meer beter onderwijs, betere gezondheidszorg en meer veiligheid. De politie treedt hardhandig op tegen de betogers. Bij de gewelddadigheden kwamen al tientallen mensen om het leven en vielen meer dan vijfhonderd gewonden.

Colombia had de Conmebol verzocht het toernooi te verplaatsen naar november, maar daarvoor is volgens de Zuid-Amerikaanse voetbalbond geen ruimte op de speelkalender. De bond zal de komende dagen mededelingen doen over de programmering en speelplaats van de wedstrijden die in Colombia zouden worden afgewerkt, aldus een korte verklaring van de bond.

Het geweld in Colombia had recent al grote invloed op enkele wedstrijden in de Copa Libertadores, het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika. Vorige week donderdag moest het duel in het Colombiaanse Barranquilla tussen América de Cali en het Braziliaanse Atlético Mineiro (1-3) vijf keer stilgelegd worden nadat de ordediensten traangas hadden gebruikt bij antiregeringsprotesten in de buurt van het stadion. Ook een dag eerder zorgde traangas ervoor dat het duel tussen het Colombiaanse Junior en River Plate uit Argentinië (1-1) in dezelfde stad zwaar verstoord werd. De ontmoeting tussen Atletico Nacional uit Colombia en het Uruguayaanse Nacional kon in Pereira pas een uur later beginnen dan voorzien.

Ook twijfels over Argentinië

Ook de voortwoekerende coronapandemie in Colombia en de rest van het continent speelt een rol bij de beslissing om Colombia te schrappen als organisator. Om diezelfde reden zijn er ook twijfels over de nu enig overgebleven organisator Argentinië. Dat wordt momenteel getroffen door de tweede coronagolf. De bezettingsgraad op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen schommelt nationaal rond de 70 procent, maar in de hoofdstad worden pieken van 85 procent gemeten. Al meer dan 72.000 mensen in het 45 miljoen inwoners tellende land overleden aan de gevolgen van de longziekte.

De Argentijnse president Alberto Fernandez, die onlangs opnieuw een strenge lockdown afkondigde, maande eind vorige maand al tot voorzichtigheid. ,,Ik wil het feest niet verknallen, maar wij zullen hiermee heel voorzichtig moeten omgaan. De coronacijfers stijgen niet alleen in Argentinië en Colombia, maar in het merendeel van het continent. De gezondheidszorg komt daardoor steeds meer onder druk te staan.’’ De burgemeester van de Argentijnse hoofdstad en belangrijke speellocatie Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, liet weten dat hij niet wil dat de Copa América in zijn stad gespeeld wordt.

Twee groepen, twee landen

Aan de Copa América doen tien landen mee, verdeeld over twee groepen. Groep A met Argentinië, Bolivia, Chili, Paraguay en Uruguay zouden de wedstrijden in Argentinië afwerken. Groep B met Colombia, titelverdediger Brazilië, Ecuador, Peru en Venezuela zouden in Colombia spelen. Ook de kwartfinales en halve finales zouden gelijkelijk verdeeld worden over beide gastlanden. De finale stond geprogrammeerd op 10 juli in het Colombiaanse Barranquilla. De openingswedstrijd Argentinië-Chili is op 13 juni in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.