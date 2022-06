Column Thijs Zonneveld | Ik zie geen plannen om (ik zeg maar iets) alle kinderen tot 18 gratis te laten sporten

Weken zijn we er al mee bezig. Wat zeg ik, máánden. Voorbeschouwingen in de kranten, analyses in alle tijdschriften over hoe het zover heeft kunnen komen. Elke dag opiniepeilingen over wel of geen schoolzwemmen, boze gymleraren aan tafel in de talkshows en uiteraard opende het Journaal de afgelopen dagen elke avond met middelbarescholieren die op het Malieveld demonstreerden voor meer gymles.