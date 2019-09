Comeback Kim: bloed kruipt waar het niet gaan kan bij Clijsters

Door Rik Spekenbrink



Dochter Jada (11) kende geen mededogen, afgelopen Wimbledon. Kijkend naar de 39-jarige Venus Williams zei ze tegen haar moeder: ,,Is zij ouder dan jij? Ze lijkt tien jaar jonger.’’ En bedankt. Kim Clijsters (36) weet ook dat ze op fysiek gebied nog wat werk te verrichten heeft, wil ze van haar rentree in het tennis een succesverhaal maken. ,,Maar ik hou van uitdagingen.’’



Het werd de laatste jaren vaak tegen haar gezegd. ‘Waarom tennis je eigenlijk niet? Probeer het gewoon’. Met drie kinderen, de jongste bijna 3, was het eerder geen optie. Maar de gedachte bleef prikkelen. Een paar maanden geleden hakte ze, na lang overleg met haar man, kinderen en team, de knoop door. ,,Als ik het nog wil, moet ik ’t nú. Niet omdat ik wat te bewijzen heb. Het gaat om de uitdaging. Andere mensen willen de New York Marathon lopen voor hun 40ste. Ik wil dit nog een kans geven.’’