Commentator Sierd de Vos niet veroordeeld voor uitspraken over ‘lelijke knipoog-Kroaat’ Domagoj Vida

Sierd de Vos wordt niet veroordeeld voor zijn uitspraken over Domagoj Vida. De Kroatische verdediger had een rechtszaak aangespannen na uitingen van de populaire commentator in november 2021, maar de rechtbank heeft besloten De Vos niet te straffen.

De zaak diende vorige week. De Vos deed in november 2021 commentaar tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas. Bij laatstgenoemde club stond Vida destijds onder contract. De Vos haalde met zijn uitspraken over de verdediger het bloed onder de nagels vandaan in Kroatië. ‘Walgelijk', zo werden zijn woorden daar genoemd. ,,Besiktas heeft ontheffing aangevraagd voor het meespelen van Vida”, vertelde de commentator bij Ziggo Sport. ,,Hij is namelijk zo lelijk: normaal gesproken mag hij op dit tijdstip niet spelen, omdat er veel kinderen kijken.”

Volledig scherm Vida duelleert met spelers van Ajax. © Pro Shots / Jasper Ruhe Ook Vida was woest en besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de commentator. De verdediger eiste dat de commentator zijn uitspraken zou rectificeren en een schadevergoeding van 5000 euro zou betalen. De Vos beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank gaf hem uiteindelijk gelijk. ‘De woorden van De Vos zijn niet alleen misplaatst en onnodig (grievend), maar ook evident vernederend en beledigend', schreef de rechtbank desondanks in de uitspraak.

‘De uitspraak is niet onrechtmatig', luidt de conclusie in het vonnis. ‘Het recht op vrijheid van meningsuiting van meneer De Vos dient in dit geval te prevaleren boven het belang van meneer Vida bij eerbiediging van zijn eer en goede naam.’

‘Knipoog-Kroaat’

Vida was al geen onbekende in Nederland. In 2011 kwam hij bekend te staan als de ‘Knipoog-Kroaat’, nadat hij met Dinamo Zagreb een 7-1 nederlaag slikte tegen Olympique Lyon. Daardoor plaatste niet Ajax, maar Lyon zich voor de knock-outfase van de Champions League. Vida knipoogde in de slotfase naar Lyon-spits Bafétimbi Gomis, wat volgens veel Ajax-fans wees op matchfixing.

Vida, die 101 keer het shirt van de nationale ploeg van Kroatië droeg, speelt sinds 2022 bij het Griekse AEK Athene. De verdediger stond eveneens onder contract bij Dynamo Kiev, NK Osijek en Bayer Leverkusen.

