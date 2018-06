Coria acht maanden geschorst om matchfixing

De 26-jarige Coria werd in juli 2015 gevraagd om tegen betaling met opzet een set te verliezen in een partij bij een future-toernooi in het Italiaanse Sassuolo. Later dat jaar was de jongere broer van voormalige wereldtopper Guillermo Coria nogmaals benaderd om in ruil voor geld wedstrijden te verliezen.