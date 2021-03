Coric rekent in Ahoy af met Lajovic

Coric had in de eerste ronde afgerekend met Botic van de Zandschulp. Lajovic had voor een stunt gezorgd door de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev uit te schakelen.

Op de wereldranglijst ontlopen de twee tennissers elkaar nauwelijks. Coric staat 26e en Lajovic 27e. Op de baan in Ahoy was Coric donderdag duidelijk te sterkste. Met twee breaks pakte hij de eerste set met 6-3. In de tweede set liep hij uit naar 3-0 en hield die voorsprong moeiteloos vast. Op 5-2 kreeg de Kroaat op de opslag van Lajovic zijn eerste matchpoint en sloeg meteen toe.

Borna Coric op archiefbeeld.

Coric neemt het in de kwartfinale op tegen Kei Nishikori. De 31-jarige Japanner was in de tweede ronde in drie sets te sterk voor de Australiër Alex de Minaur.

