Corona treft ook tenniskelder: speelster houdt na drie zware sets 2,25 euro over

De twee gezichten van Hazard: kwakkelen­de Belg keert terug in stadion waar hij floreerde

18:57 Eden Hazard hoopt vanavond met Real Madrid op bezoek bij Chelsea de finale van de Champions League te bereiken. In Londen beleefde de Belg de meest succesvolle periode in zijn loopbaan. Zo'n glansrol werd ook voorspeld in Spanje, maar bleef tot dusverre uit. De twee gezichten van Hazard zijn tekenend voor de worsteling die hij sinds zijn stap naar Madrid doormaakt.