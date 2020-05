Creatieve Haase ziet kansen om tennis op te starten: ‘Een clinic met Kiki, hartstikke leuk’

Tennis is één van de sporten die in de gelukkige omstandigheid verkeert dat er al best veel mag. Dus is het langzaam tijd om de eerste wedstrijden of ludieke initiatieven te organiseren. Robin Haase heeft wel wat ideeën. ,,Er is amper sport op tv, dan kan je wat laten zien.”

Door Rik Spekenbrink



Corona had de sportwereld nog maar net lamgelegd, of Robin Haase bood zich op sociale media aan als oppas. Zijn uitnodiging om werkende mensen te helpen met het opvangen van hun kinderen vond gehoor. Verder helpt Nederlands beste tennisser mee met het organiseren van de Met Het Bord Op Schoot Quiz, elke zondagavond om 19.00 uur. En staat er de komende maand een groot maatschappelijk project op het programma. ,,Daar kan ik nog niet veel over zeggen, behalve dat meerdere topsporters hun maatschappelijke steentje bijdragen. Het wordt iets leuks en vrijblijvends, zonder enig commercieel gewin.”

Kortom: Haase gaat niet thuis op de bank liggen wachten tot de boel is overgewaaid. ,,Juist in deze tijd kan je je vaker op een andere manier inzetten en nuttig maken als topsporter. Ik doe dat gedurende het jaar altijd wel, in stilte, maar mijn hoofd staat er nu meer naar om ook zelf mee te denken. Ik vind het belangrijk, als mens, om nu ook wat nuttigs te doen.”

Quote Wij moeten in Nederland ook scenario’s hebben klaarlig­gen. We hebben het geluk dat tennis geen contact­sport is, dus kunnen we doorpakken

Nieuwe regels

Ook als het gaat om zijn hobby en beroep - tennis - hoopt Haase dat er binnenkort weer wat gaat gebeuren. Het internationale circuit ligt minimaal tot 1 augustus stil. Maar binnen de landsgrenzen kun je, in een sport die als relatief veilig wordt gezien, wel voorzichtig beginnen met het plannen van wedstrijden. Haase denkt even hardop mee: ,,Je zou bijvoorbeeld een kleine Davis Cup-wedstrijd kunnen spelen, of noem het Team Cup. Niet als landenwedstrijd, maar twee teams tegen elkaar. Met een man, een vrouw, een dubbelspecialist en twee junioren. Korte wedstrijdjes, met bijvoorbeeld alleen supertiebreaks. En niet om geld, maar om de eer. Of wel om geld, maar dat iedereen speelt voor zijn of haar zelf gekozen goede doel. En omdat het toch niet om rankingpunten gaat, zou je best vindingrijk kunnen zijn door nieuwe regels toe te voegen. Bijvoorbeeld dat een team een speler mag wisselen bij een 2-7-achterstand. Maak er maar een feest van.”

Haase denkt dat er best een zender of omroep te vinden is, die het zou willen uitzenden. ,,Er is amper sport op tv, dan kan je wat laten zien. Als je er maar serieuze sport van maakt, geen demonstratiewedstrijden met alleen speelse punten. Interviewtje erbij, een half uurtje heb je zo gevuld.” Al ziet Haase in dat genre best iets in een clinic met Kiki Bertens, bijvoorbeeld. Die dan online te volgen zou zijn. ,,Lijkt me hartstikke leuk.”

Volledig scherm Kiki Bertens en Robin Haase. © EPA en Getty