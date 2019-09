Cristiano Ronaldo-show in Litouwen

Ronaldo besliste het duel met treffers in de 62ste en 65ste minuut. Bij het tweede doelpunt ging doelman Ernestas Setkus in de fout. Hij liet de bal los en daarna rolde de bal via de achterkant van zijn hoofd in het doel. De vierde treffer van Ronaldo viel een kwartier voor tijd. Daarna was ook William Carvalho nog trefzeker.



Portugal heeft in groep B na 4 speelronden 8 punten en staat daarmee tweede. Koploper Oekraïne heeft na 5 duels 13 punten.