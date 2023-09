Cristiano Ronaldo wil niets weten van haat of rivaliteit richting Lionel Messi: ‘We hebben zelfs het voetballandschap veranderd’

Woensdag kwam Ronaldo aan het woord op de persbabbel van de nationale ploeg. En ging het vooral over... Lionel Messi. Of beter gezegd: over de rivaliteit tussen beide wereldsterren. En of die nog steeds aanwezig is.

,,Haat? Ik zie het niet zo”, aldus Ronaldo. ,,De rivaliteit is weg. Weet je: het was goed. De toeschouwers vonden het geweldig. Maar wie van Cristiano Ronaldo houdt, moet niet per se een afkeer hebben voor Messi. We zijn beiden erg goed. En hebben geschiedenis geschreven, zelfs het voetballandschap veranderd. We worden over de hele wereld gerespecteerd, dat is het belangrijkste. Hij bewandelt zijn pad, ik het mijne. We blijven gaan, we blijven onze erfenis opbouwen. Want ook Messi doet het daar in Amerika goed. Vijftien jaar hebben we samen het podium gedeeld. Dat is uitgemond in, ik zeg niet vrienden, wel professionele collega’s. We respecteren elkaar.”