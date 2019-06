Curaçao treft Verenigde Staten in kwartfinale Gold Cup

Creatieve middenvel­der Orhan Džepar volgende aanwinst Helmond Sport

26 juni Helmond Sport blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat eerder deze week Guus Joppen (29) werd gepresenteerd, haalde de club woensdag Orhan Džepar (23) binnen. De technisch begaafde middenvelder is opgeleid door Go Ahead Eagles en heeft 80 duels in het betaalde voetbal gespeeld. Džepar tekent een contract voor twee seizoenen en is de achtste nieuweling bij Helmond Sport.