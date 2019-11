Dader van mislukte beroving Özil en Kolasinac krijgt tien jaar cel

Memphis moet uitwed­strijd bij Olympique Marseille laten schieten

19:53 Memphis Depay mist zondagavond met zijn club Olympique Lyon de uitwedstrijd bij Olympique Marseille. De 25-jarige aanvaller heeft nog te veel last van de blessure die hij dinsdagavond opliep in de wedstrijd tegen Benfica in de Champions League (3-1).