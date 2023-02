Dag drie ABN Amro Open | Oud-winnaar Stan Wawrinka door, exit Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in dubbelspel

Vandaag is de derde dag van het ABN Amro Open. Stan Wawrinka heeft zich geplaatst voor de tweede ronde in het enkelspel, Richard Gasquet heeft Pablo Carreño Busta uitgeschakeld en Tallen Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn het toernooi beroerd begonnen.

Stan Wawrinka staat in de tweede ronde van het ABN Amro Open. De 37-jarige Zwitser, die het toernooi in Rotterdam in 2015 won, rekende maandag af met Aleksandr Boeblik uit Kazachstan: 7-6 (5) 6-4. Wawrinka speelt voor een plek in de kwartfinale tegen Richard Gasquet, die één jaar jonger is.

In de finale van 2015 won Wawrinka in drie sets van de Tsjech Tomas Berdych. David Goffin verloor in de eerste ronde van de Fransman Grégoire Barrère. De 32-jarige Belg, die in 2017 de finale in Rotterdam verloor van Jo-Wilfried Tsonga, ging in twee sets onderuit: 6-0 7-6 (3).

Griekspoor en Van de Zandschulp stranden direct in dubbelspel

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben bij het ATP-toernooi van Rotterdam in de eerste ronde van het dubbelspel verloren. Het Nederlandse duo, dat meedeed op een wildcard, ging in drie sets onderuit tegen de Belgische qualifiers Sander Gille en Joran Vliegen: 3-6 7-5 3-10.

Robin Haase en Matwé Middelkoop vormen het andere Nederlandse duo in het dubbelspel in Ahoy, waar ze hun titel verdedigen. Het tweetal won zondag het toernooi van Montpellier. Haase en Middelkoop treffen in de eerste ronde in Rotterdam Santiago González uit Mexico en de Fransman Edouard Roger-Vasselin.

De Nederlander Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski, die als eerste zijn geplaatst, spelen tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Tim Pütz.

Gasquet schakelt Carreño Busta in Rotterdam uit

Het ABN Amro Open zit er na de eerste ronde al op voor tennisser Pablo Carreño Busta. De als zevende geplaatste Spanjaard verloor in Ahoy in drie sets van de Fransman Richard Gasquet. Het werd 2-6 7-6 (2) 6-2.

Carreño Busta is de mondiale nummer 16. De 36-jarige Gasquet neemt de 45e plek in. Carreño Busta treft in de tweede ronde oud-toernooiwinnaar Stan Wawrinka of Aleksandr Boeblik uit Kazachstan.

De Bulgaar Grigor Dimitrov, die in 2018 de finale van de Zwitser Roger Federer verloor, bereikte ook de tweede ronde. Hij versloeg de Russische qualifier Aslan Karatsev met 6-1 6-3.

