Dag vier van het WK: Van Duijvenbode, veteraan Lim en topper Wade in actie

Programma WK dartsOp dag vier van het WK Darts staan weer acht duels op het programma. De Nederlander Dirk van Duijvenbode speelt vanavond zijn eerste duel op he WK. Bekert Aubergenius, in navolging van Ron Meulenkamp, als tweede Nederlander door naar de tweede ronde?

De middagsessie van vandaag begint om een 13.00 uur en bevat drie duels uit de eerste ronde en een uit de tweede ronde.

Mickey Mansell – Haupai Puha

De eerste partij van vandaag is tussen de Noord-Ierse Mickey Mansell en de Nieuw-Zeelander Haupai Puha. De 47-jarige Mansell staat 59ste op de Order of Merit, de officiële ranglijst voor darts. Op WK's doet de Clonoe Cyclone het niet heel goed. Hij bereikte in 2013 en 2015 de tweede ronde. Puha, die actief is met de bijnaam Hopes, staat niet tussen deze 172-koppige lijst en kan dus aan de bak.

Darius Labanauskas – Chengan Liu

En ook de 47-jarige Chinees Chengan Liu zal op zijn best moeten gooien om door te gaan naar de tweede ronde. Liu, die ook in 2006 meedeed (1e ronde), komt met de Litouwer Darius Labanauskas een sterkte tegenstander tegen. Lucky D is de nummer 46 van de wereld en bereikte vorig jaar de kwartfinale van het WK. Liu staat niet op de 172-koppige Order of Merit.

Wayne Jones – Ciaran Teehan

De halvefinalist van 2006 Jones (95ste) neemt het als derde van de middagsessie op tegen Ciaran Teehan (126ste). Er zit 34 jaar verschil tussen Jones (55) en Teehan (21). Het is voor de jonge Ier zijn tweede WK, vorig jaar strandde The High Tower in de tweede ronde. Jones deed al twaalf keer mee aan het WK maar kwam sinds 2013 niet verder dan de tweede ronde.

Jamie Hughes – Adam Hunt (tweede ronde)

En de laatste partij van de middagsessie is het duel in de tweede ronde tussen de Engelsen Hughes en Hunt. Nummer 76 Hunt (27) won woensdag al met 3-2 van Lisa Ashton en weet dus al hoe het is om te spelen in een leeg Alexandra Palace. Hughes (34), ook wel Yozza genoemd, staat 28ste op de Order of Merit. Vorig jaar was zijn eerste duel op het PDC WK en strandde toen al in de eerste ronde. Dit jaar heeft de Brit en ‘bye’ waardoor hij deze ronde vrij was.

Avondsessie

Na deze vier wedstrijden is het tijd voor de avondsessie, die start om 19.00 uur. Ook hier worden weer drie duels in de eerste ronde gespeeld en een in de tweede.

Dirk van Duijvenbode – Bradley Brooks

De avondsessie begint uit Nederlands oogpunt gelijk met de spannendste partij: De Katwijker Van Duijvenbode (28) neemt het op tegen de Engelse debutant Bradley Brooks (20). Aubergenius staat op plek 43 van de Order, Brooks op plek 113. Van Duijvenbode stond een keer eerder op het WK. In 2016 werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door Raymond van Barneveld (0-3).

John Henderson – Marko Kantele

Na de ‘jonkies’ Van Duijvenbode en Brooks is het tijd voor de ‘oudjes’ Henderson (47) en Kantele (53) om plaats te nemen achter de Oche. De Schotse Henderson staat op plaats 41, De Finse Kantele op plek 87. De Schot kwam in het verleden het verst van de twee op een WK: Highlander bereikte in 2018 de laatste 16, Kantele kwam bij zijn drie eerdere deelnames niet verder dan de tweede ronde.

Luke Humphries – Paul Lim

In het derde duel van de avondsessie speelt de enige deelnemer uit Singapore, Paul Lim. Lim is met zijn 66 jaar de oudste deelnemer van dit toernooi. The Singapore Slinger staat niet op de Order of Merit, maar is een begrip in de dartswereld. Lim gooide in 1990, toen de BDO het WK nog organiseerde, de eerste 9-darter op een WK. Hij won nog nooit een toernooi in de PDC, zijn beste prestatie was in 2001 door de laatste 16 te bereiken. Humphries (25) bereikte in 2019 en 2020 al de kwartfinale en staat op plek 34 in de Order.

Volledig scherm De oudste speler ooit op een PDC-WK was de Noord-Ier John Magowan. In 2009 was hij 67 jaar en 232 dagen oud. Paul Lim is met zijn 66 jaar de oudste deelnemer van dit toernooi en komt dicht in de buurt van de Noord-Ier. © LAWRENCE LUSTIG

James Wade – Callan Rydz (tweede ronde)

En het laatste duel van deze overvolle darts-dag is tussen de Engelsen Wade en Rydz. The Machine Wade (37) staat zevende op de wereldranglijst en won al veel verschillende toernooien, waaronder het PDC EK en de World Serie Finals van 2018. Het WK won hij nog niet, in 2009, 2012, 2013 bereikte hij al wel de halve finale. Rydz weet dat Wade van een ander kaliber is dan James Bailey, waarvan hij woensdag met 3-1 won (Bailey stond niet op de Order). De 22-jarige die op plek 80 van de wereldranglijst staat, speelt zijn tweede WK en strandde vorig jaar in deze ronde.

