Dakar-deelnemers watertrappelen in de woestijn: ‘Sommigen liepen serieus gevaar, ze dreigden echt kopje onder te gaan’

Rallyrij­der en youtuber Ken Block (55) overleden na ongeluk met sneeuwscoo­ter

De Amerikaanse rallycoureur Ken Block is overleden na een ongeluk met een sneeuwscooter. Dat heeft zijn team Hoonigan Racing laten weten. Block werd een bekende youtuber met gewaagde stunts achter het stuur. Daarnaast was hij oprichter van het schoenenmerk DC Shoes. Hij was 55 jaar.

3 januari