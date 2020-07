Danielle Collins breekt coronaregels en moet toernooi verlaten

Geen Marathon Eindhoven door corona, organisa­tie vindt evenement nu niet verant­woord

20 juli EINDHOVEN - De voor het najaar geplande Marathon Eindhoven gaat in verband met de coronacrisis niet door. De afgelopen tijd is er door de gemeente en de organisatie gekeken naar de mogelijkheden het evenement in aangepaste vorm door te laten gaan maar nu is toch besloten er voor dit jaar een streep door te zetten.