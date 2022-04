Daniil Medvedev dreigt Wimbledon mis te lopen, maar is wel welkom in Nederland

Trainer De Rooij van PSV Vrouwen na domper in bekerfina­le: 'Dit overklast toch het hele seizoen’

Het is de voetbalsters van PSV niet gelukt om in navolging van de mannen het Eindhovense bekersprookje dit paasweekeinde nog mooier te maken. Romée Leuchter, die vorig seizoen nog de beker won met PSV, was maandag de boze fee. Dankzij haar kopgoal won Ajax in Nijmegen de TOTO KNVB bekerfinale vrouwen met 1-2.

