Daniil Medvedev overleeft matchpoint en dringt na marathonthriller door tot halve finales Australian Open

Amateur­voet­bal komend weekeinde groten­deels weer van start

Voor de amateurvoetballers komt komend weekeinde een einde aan een lange periode van inactiviteit. De competities in de zogeheten B-categorie gaan verder volgens het reguliere programma. De A-categorie, onder meer eerste elftallen die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse, beginnen in het weekeinde van 5 en 6 februari met een inhaalprogramma.

14:12