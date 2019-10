Daniil Medvedev vroeg onderuit in Parijs

Medvedev, de nummer vier van de wereld, had bij de laatste zes toernooien waaraan hij deelnam de finale gehaald. De 23-jarige Rus had zich na de titel in Shanghai deze maand wegens vermoeidheid afgemeld voor het toernooi van Moskou, tot teleurstelling van het Russische publiek. In Parijs had hij een bye in de eerste ronde en ging hij daarna meteen onderuit tegen Chardy, die een wildcard had gekregen van de organisatie.



In de eerste set ging nog alles volgens plan voor Medvedev, die geen enkel breakpoint tegen kreeg. In de tweede set waren de rollen omgedraaid en brak Chardy de Rus twee keer. In een spannende derde set kreeg Medvedev tal van kansen om op opslagbeurt van de Franse nummer 65 van de wereld te winnen, maar hij slaagde daar niet in. Chardy pakte wel een break en dat was genoeg voor de zege.