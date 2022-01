‘Dankbare’ Novak Djokovic laat van zich horen: ‘Ik wil blijven en strijden bij Australian Open’

Volgens zijn broer Djordje Djokovic, die samen met familieleden in Servië een persconferentie gaf, is zijn veelbesproken tennisbroer alweer in training gegaan. ,,Novak is vrij. Een paar minuten geleden heeft hij getraind op een tennisbaan. Hij is in de afgelopen jaren op verschillende manieren neergezet, maar hij heeft altijd de vrijheid in het maken van keuzes ondersteund.”



Volgens Djordje Djokovic waren het ook voor zijn familie heel zware dagen nadat de twintigvoudig grandslamkampioen vorige week woensdag op het vliegveld van Melbourne de toegang tot Australië was geweigerd. ,,Als familie was dit een zeer moeilijke zaak, we waren heel emotioneel over mijn broer. Het is heel lastig om Novak te verdedigen en tegelijkertijd niemand te beledigen. Wij vechten voor rechtvaardigheid en de rechtsstaat. We hebben er alles aan gedaan om de procedures te volgen en danken de rechter voor zijn serieuze onderzoek waarin elk feit is geanalyseerd.”