Dankzij paardenvirus toch familieduel Van der Vleuten bij Indoor Brabant

LIVE wielrennen | Kan Fabio Jakobosen opnieuw toeslaan in Tirreno-Adriatico?

De derde etappe van Tirreno-Adriatico is op papier een nieuwe kans voor de sprinters. Gisteren won Fabio Jakobsen de massasprint en na 216 kilometer tussen Follonica en Foligno gloort vandaag een nieuwe kans. Alleen in het eerste deel van de etappe dient er wat geklommen te worden. Volg de rit via de livewidget hierboven en het liveblog hieronder.