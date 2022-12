Danny Jansen uit zijn dak na zege bij WK-debuut, Michael van Gerwen niet tegen Niels Zonneveld

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jansen, gesteund door veel fans en ook zijn teamgenoten van zijn dartsteam DVO (Dartvereniging Oost-Nederland), gaf toe enigszins bevangen te zijn door de zenuwen bij zijn eerste WK-optreden. Toch wist hij in de beslissende vijfde set het hoofd koel te houden. Jansen mag het nu donderdagmiddag opnemen tegen Krzystof Ratajski in de tweede ronde.

Geen Nederlands onderonsje voor Michael van Gerwen

Michael van Gerwen neemt het in de tweede ronde van het WK niet op tegen landgenoot Niels Zonneveld. Hij verloor maandagmiddag met 3-0 van Lewy Williams, die de partij nog bijna besliste met een negendarter. De Welshman miste op een haar na dubbel 12. Daarmee zit het WK erop voor Zonneveld, die ook nog eens zijn tourkaart kwijtraakte. ,,Dat gaf misschien te veel druk. Ik voelde me vooraf best oké, maar het was helemaal niets”, zei Zonneveld na afloop bij Viaplay. Hij moet nu via de Q-school zijn tourcard weer zien te veroveren.