Danny Noppert in zinderend duel onderuit bij German Darts Open, Geert Nentjes kan niet stunten

Naam Van Hulst verdwijnt; tennisbol­werk gaat op in Amjoy

Tennis Academy Henk van Hulst, al ruim veertig jaar een begrip in de regio en ver daarbuiten, gaat op in Amjoy Tennis. De naam verdwijnt, het gedachtegoed zeker niet. Het grote doel is weer tennissers in de top-100 van de wereld afleveren.

