Danny Noppert schakelt Michael van Gerwen uit op International Darts Open

Duel Anderlecht in Leuven ligt 20 minuten stil na hartaanval supporter

Anderlecht heeft in de Belgische voetbalcompetitie punten laten liggen bij OH Leuven. Met de Nederlanders Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee in de basis kwam de ploeg van trainer Vincent Kompany niet verder dan 0-0. Het duel lag in de eerste helft bijna een half uur stil, omdat een supporter op de tribune van stadion Den Dreef na een hartaanval gereanimeerd werd.

26 februari