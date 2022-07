Danny Noppert schrijft Players Championship 19 op zijn naam na comeback in finale

Danny Noppert heeft Players Championship 19, een PDC-vloertoernooi, op zijn naam geschreven. The Freeze , nummer elf van de wereld, voltooide in de finale in Barnsley een comeback tegen de Engelsman Andrew Gilding (72ste op de wereldranglijst): 8-6.

Noppert kwam met 3-6 achter, maar pakte vervolgens vijf legs op rij om de zege in de wacht te slepen. De Nederlander kwam in de finale tot een gemiddelde van bijna 97. Zijn finishpercentage was 44,4 procent.

Noppert, dit jaar al winnaar van de UK Open, bereikte de halve finales dankzij een 6-1 zege op Rowby-John Rodriguez uit Oostenrijk. In de halve eindstrijd liet Noppert opnieuw zijn klasse zien. The Freeze pakte overtuigend de zege tegen de Engelsman Luke Humphries (twaalfde op wereldranglijst): 7-3. Even later moest dus ook Gilding eraan geloven. Het was voor Noppert zijn derde titel bij de PDC, na dus de UK Open dit jaar en een Players Championship-toernooi in 2018.

Van Barneveld haalt achtste finales

Raymond van Barneveld werd in de achtste finales uitgeschakeld. Barney won drie wedstrijden in Barnsley, maar ging vervolgens onderuit tegen de Engelsman Lee Evans, de nummer 112 van de wereld: 2-6. Danny Noppert mag gaan gooien voor de titel.



Vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld staat 56ste op de wereldranglijst. Donderdag kwalificeerde de Nederlander zich nog voor twee PDC Euro Tour-toernooien: de Hungarian Darts Trophy (2 t/m 4 september) en de German Darts Open (9 t/m 11 september).



Niels Zonneveld strandde in de kwartfinales (4-6 tegen Ryan Searle) van Players Championship 19. Gisteren was Dirk van Duijvenbode nog de beste bij Players Championship 18. Aubergenius won in de finale met 8-0 van de Duitser Gabriel Clemens en sloeg het volgende PDC-vloertoernooi in Barnsley over. Ook Michael van Gerwen ontbrak. Mighty Mike nam rust om verder te herstellen van een operatie aan zijn werparm.

Volledig scherm Raymond van Barneveld op het WK. © Christopher Dean

Uitslagen Players Championship 19

Kwartfinales

Rowby-John Rodriguez - Danny Noppert 1-6

Niels Zonneveld - Ryan Searle 4-6

Lee Evans - Andrew Gilding 1-6

Luke Humphries - Jamie Hughes 6-3



Halve finales

Luke Humphries - Danny Noppert 3-7

Ryan Searle - Andrew Gilding 6-7



Finale

Danny Noppert - Andrew Gilding 8-6

