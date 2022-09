Danny Noppert verliest zinderend duel bij German Darts Open, Dirk van Duijvenbode ook onderuit

Elfrink & De Mos | ‘PSV is voetbal­lend de vijfde club van Nederland op dit moment’

In de nieuwe aflevering van Elfrink & De Mos is laatstgenoemde niet mild over de verliespartij van PSV op bezoek bij FC Twente. De voormalig voetbaltrainer kraakt het transferbeleid van de Eindhovenaren en het voetballend (on)vermogen van de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij.

5 september