Danny Noppert verrast door landgenoot Gian van Veen bij European Darts Grand Prix

Nederlands bedrijf zorgt voor enige financiële verlich­ting bij FC Barcelona

FC Barcelona heeft hard extra inkomsten nodig om zijn financiële plan deze weken goedgekeurd te krijgen door La Liga en daarmee toestemming te krijgen om deze zomer nieuwe spelers aan te trekken, met als grote droom nog altijd de terugkeer van Lionel Messi. Daarom dat de club in zijn nopjes is met een grote nieuwe sponsor, afkomstig uit Nederland. Die gaat de komende drie jaar volgens Spaanse media in totaal zo’n 30 miljoen euro in het laatje brengen bij de Spaanse kampioen.