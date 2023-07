Danny Noppert zonder al te veel problemen langs eerste horde bij World Matchplay

Danny Noppert heeft als eerste Nederlander de tweede ronde bereikt op de World Matchplay in Blackpool. De Fries klopte de Duitser Martin Schindler (10-8). Joe Cullen, Daryl Gurney, Gerwyn Price en Gary Anderson gingen Noppert gisteren al voor. Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen komen vandaag nog in actie. Morgen is Raymond van Barneveld de laatste landgenoot in actie in Blackpool.