Danny van Trijp verslaat Steve Beaton bij WK-debuut

Mike De Decker maakt Belgisch dartsfeest compleet, Nathan Aspinall wint, Ryan Joyce eruit met 103.04 gemiddeld

Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh plaatsten zich al voor de derde ronde van het WK darts en het is aan Mike De Decker de taak om het drietal Belgen compleet te maken in die ronde. De tweede ronde heeft hij in elk geval bereikt: de Belg won zondagavond in de eerste ronde met 3-1 van Jeff Smith. Nathan Aspinall deed ook wat hij moest doen en won met 3-1 van Boris Krcmar.

19 december