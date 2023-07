Dartende transvrouw Noa-Lynn van Leuven kansloos bij debuut op Women's World Matchplay, ook Aileen de Graaf onderuit

Het is de tweede editie van de World Matchplay voor vrouwen. Vorig jaar ging de trofee naar Fallon Sherrock, die toen Aileen de Graaf versloeg in de finale. De Engelse Sherrock zal haar titel niet verdedigen. Ze was in haar eerste partij niet opgewassen tegen landgenote Lisa Ashton: 3-4. De Graaf nam het dit jaar in de eerste ronde op tegen de Japanse Mikuru Suzuki, de nummer twee van de plaatsingslijst. De 33-jarige Nederlandse zette een gemiddelde neer van 84,13, maar verloor wel van een ontketende Suzuki (gemiddeld 92,16): 2-4. In totaal doen acht dartsters mee aan de Women's World Matchplay. De halve finales en finale zijn ook vandaag. Tekst loopt door onder de tweet.

De 26-jarige Van Leuven, die in het dagelijks leven werkzaam is als kok in Beverwijk, was in haar puberjaren zeer ongelukkig. Het bracht haar op 17-jarige leeftijd tot een ingrijpend besluit. ,,Ik stond op een kruispunt”, vertelde ze voor het toernooi in een uitgebreid interview met deze site. ,,Ik twijfelde heel erg over mezelf en was totaal niet gelukkig. Op een gegeven moment moest ik voor mezelf zelfs de keuze maken tussen wel en niet leven. Gelukkig heb ik voor dat eerste gekozen.”



Een intensief traject bij het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam met diepgaande gesprekken volgde. ,,Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leven nog iets wordt? Dat besprak ik met psychologen. Ik heb uiteindelijk een transitie ondergaan. Mentaal was die periode superzwaar, al met al is het een heel ongelukkige periode geweest. Nu zit ik heel goed in mijn vel. Natuurlijk heb ik soms nog wel eens mentale struggles, maar ik voel me een stuk beter dan tien jaar geleden. Het is voor mij de beste keuze geweest’’, aldus Van Leuven.